В Литве заявили, что НАТО может захватить Калининград

Фото: ТАСС/Виталий Невар

НАТО необходимо заявить России, что военный блок способен захватить Калининград, считает литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас.

"Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она его потеряет", – заявил он в интервью Wall Street Journal.

Военный добавил, что в армии Литвы достаточно военнослужащих, которые могли бы сдержать российские силы.

Ранее Владимир Путин отмечал, что угрозы в адрес Калининградской области могут привести к "невиданной до этого момента эскалации конфликта". По словам главы государства, все должны понимать это и отдавать себе отчет.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в свою очередь, обратился по-литовски к экс-замглавы МИД Литвы Дариусу Юргелявичусу, который ранее заявлял о наличии у НАТО сценария блокады Калининграда. Глава российского региона процитировал фразу из фильма "Александр Невский". В переводе на русский она означает: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".

