Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 15:59

Политика

В Литве заявили, что НАТО может захватить Калининград

Фото: ТАСС/Виталий Невар

НАТО необходимо заявить России, что военный блок способен захватить Калининград, считает литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас.

"Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она его потеряет", – заявил он в интервью Wall Street Journal.

Военный добавил, что в армии Литвы достаточно военнослужащих, которые могли бы сдержать российские силы.

Ранее Владимир Путин отмечал, что угрозы в адрес Калининградской области могут привести к "невиданной до этого момента эскалации конфликта". По словам главы государства, все должны понимать это и отдавать себе отчет.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в свою очередь, обратился по-литовски к экс-замглавы МИД Литвы Дариусу Юргелявичусу, который ранее заявлял о наличии у НАТО сценария блокады Калининграда. Глава российского региона процитировал фразу из фильма "Александр Невский". В переводе на русский она означает: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".

Читайте также


политика

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика