Политик Мема: ограничение транзита в Калининград Литвой будет объявлением войны

Фото: 123RF.com/mihail39

Ограничение транзита в Калининградскую область со стороны Литвы будет расценено как объявление войны против России. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети Х.

"Глава МИД Литвы Кястутис призвал закрыть транзит в Калининград. Это очень опасный ход для такой мелкой страны", – написал он.

Мема с иронией назвал подходящим решением открыть новый фронт в Прибалтике, но выразил сомнение в том, что Евросоюз одобрит такие действия.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград. Сообщалось, что инициатива связана с повторяющимися случаями запуска метеозондов, заходящих в воздушное пространство Литвы.

Комментируя инициативу, представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия обеспечит бесперебойное сообщение с Калининградской областью.

