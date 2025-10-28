Песков: Россия обеспечит бесперебойную связь с Калининградом, несмотря на заявления Литвы

Фото: kremlin.ru

Россия обеспечит бесперебойное сообщение с Калининградской областью, несмотря на заявления Литвы о возможном ограничении транзита, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы видели, безусловно, эти все заявления. Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом, с неотъемлемой частью Российской Федерации", – подчеркнул он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград. Сообщалось, что инициатива связана с повторяющимися случаями запуска метеозондов, заходящих в воздушное пространство Литвы.

Помощник президента России Николай Патрушев указывал, что НАТО на учениях отрабатывает сценарии захвата Калининградской области и нанесение превентивных ударов по российским ядерным арсеналам. Он также прокомментировал недавние угрозы со стороны британского премьера Кира Стармера, назвав их попыткой запугивания.