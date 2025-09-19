Фото: depositphotos/Svtdep

Дания использует свой остров Борнхольм для создания угроз безопасности РФ, в том числе для Калининградской области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина.

"Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря", – напомнил дипломат.

Однако теперь Копенгаген стал использовать его для враждебной активности. Например, недавно здесь на постоянной основе развернули полк военных, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс. Дания объясняет свои действия защитой от якобы угрозы нападения со стороны РФ, отметил посол.

Также в 2023 и 2024 годах здесь проходили совместные учения США и Дании, в ходе которых была отработана доставка контейнерных пусковых установок мобильного ракетного комплекса Typhon. Это произошло в период действия российского моратория на развертывание ракет средней дальности в Европе.

Ни одна другая европейская страна не решилась на такие действия, подчеркнул Барбин. Он также указал, что подобные угрозы не останутся незамеченными Москвой.

Ранее посол Литвы в Швеции, бывший министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград, если Москва бросит вызов Североатлантическому альянсу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что враждебная риторика НАТО и приближение войск Альянса являются поводом для того, чтобы российская сторона приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности.

