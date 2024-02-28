28 февраля, 12:56Политика
Песков ответил на угрозы посла Литвы Линкявичюса "нейтрализовать" Калининград
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Приближение войск Североатлантического альянса к границам России в сочетании с враждебной риторикой стран НАТО и ее расширением являются поводом для того, чтобы российская сторона приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав угрозу посла Литвы в Швеции и экс-главы МИД страны Линаса Линкявичюса "нейтрализовать" Калининград.
"Калининград – это российский регион, который находится на Балтике. И так будет всегда", – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Линкявичюс в связи с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия "бросит вызов Альянсу".
Соответствующие угрозы прокомментировал сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, указав, что политики Литвы часто ищут поводы для виртуальной войны с регионом в связи с отсутствием хороших новостей внутри страны. Как он утверждает, тот факт, что такие заявления исходят от дипломатов Литвы, а не от шведских властей, является очень характерным.
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