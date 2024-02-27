27 февраля, 16:05Политика
Экс-глава МИД Литвы пригрозил нейтрализовать Калининград
Фото: 123RF/vvicca
Посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград, если Москва бросит вызов Североатлантическому альянсу. Его слова передает радио КП.
"После вступления Швеции в Альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым", – подчеркнул он.
27 февраля Литва признала угрозой национальной безопасности около 400 российских граждан, многие из которых являются преклонного возраста. Им отказали в выдаче временного вида на жительство, отозвали уже выданные разрешения и аннулировали постоянные виды на жительство.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поражение РФ необходимо для выгоды и безопасности Евросоюза. Как отметил глава страны, объединение договорилось сформировать девятую коалицию для глубоких ударов, поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Макрон добавил, что Париж сделает все для проигрыша Москвы.
До этого Владимир Путин заявил, что движение русофилов имеет значимый вклад в борьбе с попытками западных стран изолировать Россию.
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