Литва признала угрозой безопасности 397 россиян

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Литва признала угрозой национальной безопасности около 400 российских граждан, многие из которых являются преклонного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах страны в республике Александра Елкина.

По данным департамента миграции Литвы, всего с ноября 2022 года по декабрь прошлого года угрозой нацбезопасности признали 397 россиян. Им отказали в выдаче временного вида на жительство, отозвали уже выданные разрешения и аннулировали постоянные виды на жительство.

"Причем многие из них являются людьми преклонного возраста, всю жизнь или большую ее часть прожившими в Литве и не имеющими родственников и жилья в России", – указал Елкин.

Как уточнил дипломат, российское посольство старается оказывать содействие гражданам через привлечение в госпрограмму по переселению в РФ. По его словам, с министерством социальной политики Калининградской области была достигнута договоренность о временном размещении пожилых россиян в Черняховске.

Елкин добавил, что в Литве также преследуют инакомыслящих.

"Из последних наиболее показательных примеров можно выделить предъявление обвинения по статье об оправдании преступлений, совершенных СССР против Литвы гражданину России, председателю Союза русских литераторов и художников РАРОГ Валерию Иванову", – сказал дипломат.

Ранее стало известно, что с 1 марта вступит в силу решение кабмина Литвы о запрете гражданам РФ, следующим в Калининград, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны. Уточнялось, что первая станция расположена на границе с Белоруссией, а вторая – неподалеку от границы с Калининградской областью.

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