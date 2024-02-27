Власти Калининграда заявили, что Балтийское море никогда не станет морем НАТО

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Балтийское море никогда не станет внутренним для стран НАТО, так как тут расположены три российских порта – Калининград, Санкт-Петербург и Усть-Луга. Об этом напомнил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в беседе с РИА Новости.

"Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознаменного Балтийского флота", – объяснил он.

Чиновник подчеркнул, что регион никому не угрожает, однако соседние страны занимаются "бряцанием оружия", забыв о 20 годах добрососедских отношений. Так он ответил на слова посла Литвы в Швеции и бывшего министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

Последний подчеркнул, что после вступления Швеции в НАТО Балтика якобы стала внутренним морем Альянса. При этом если РФ попробует "бросить вызов" Североатлантическому альянсу, то Калининград будет "нейтрализован", уточнял литовский дипломат.

Угрозы со стороны Линкявичюса ранее прокомментировал и сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. Он уверен, что политики Литвы постоянно ищут мотивы для виртуальной войны с регионом на фоне отсутствия хороших новостей внутри страны.

По его словам, тот факт, что подобные заявления исходят от дипломатов Литвы, а не от шведских властей, является очень характерным. Шендерюк-Жидков сказал, что так политики государства ищут повод, чтобы напомнить о себе.

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