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Североатлантический альянс в ходе учений, проходящих вблизи российских границ, прорабатывает сценарии, предполагающие захват Калининградской области и нанесение превентивных ударов по ядерным арсеналам. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с ТАСС.

По его словам, соответствующие мероприятия НАТО проводит уже второй год подряд. Причем эти учения стали самыми крупнейшими из проводившихся за последние десятилетия. В том числе они включают в себя отработку сценариев наступательных действий от Вильнюса до Одессы, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море.

На фоне этого Патрушев напомнил об угрозах России со стороны премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пытавшегося запугать "сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия".

"Ему вторят (глава Еврокомиссии. – Прим. ред.) Урсула фон дер Ляйен, (генсек НАТО. – Прим. ред.) Марк Рютте, другие функционеры", – указал политик.

Владимир Путин ранее заявил, что сейчас фактически все государства Североатлантического альянса ведут войну против России. Однако, как подчеркнул президент, боеготовность армии РФ в настоящее время находится на самой высокой позиции в мире.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев до этого называл учения НАТО "опасной игрой с огнем". Он подчеркнул, что Россия не планирует нападать на страны Альянса, но если кто-то из них попытается посягнуть на территориальную целостность РФ, то она ответит.