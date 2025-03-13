Патрушев не исключил новых терактов со стороны НАТО в отношении трубопроводов РФ

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Военно-морские силы (ВМС) стран НАТО планируют увеличить количество террористических атак на российские подводные трубопроводы, танкеры и сухогрузы, считает помощник президента РФ Николай Патрушев.

Политик напомнил, что "морские провокации" западными странами для ведения подрывной деятельности еще со времен холодной войны, и они не собираются отказываться от этой практики.

"Неслучайно в рамках проводимых учений и программ боевой подготовки диверсионным подразделениям ВМС стран НАТО уделяется особое внимание", – указал он в интервью журналу "Национальная оборона".

Однако Россия способна защитить свою подводную инфраструктуру от возможных угроз со стороны НАТО в морских акваториях, заверил Патрушев. По его словам, страна имеет прорывные наработки в области создания подводных беспилотных систем, которые могут обеспечить безопасность подводных объектов.

Среди этих разработок – автономные необитаемые подводные аппараты и системы мониторинга трасс трубопроводов и подводной обстановки, которые позволят своевременно выявлять и предотвращать потенциальные опасности.

Но в качестве первых шагов в контексте угроз Альянса в России необходимо провести анализ имеющихся наработок в области безопасности подводной инфраструктуры, а также обобщить отечественный и зарубежный опыт, подчеркнул помощник президента страны.

Патрушев также отметил, что в настоящее время в стране реализуются меры, направленные на достижение технологического суверенитета. В частности, создаются отечественные суда-трубоукладчики, производится оборудование для технического диагностирования и ремонта, а также разрабатываются современные подводные робототехнические комплексы, которые будут использоваться для мониторинга состояния подводных объектов, выявления и противодействия террористическим угрозам.

Ранее лидеры государств Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU), предложенный Еврокомиссией. По данным прессы, согласно документу, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

В Кремле отметили, что Россия может быть вынуждена принимать ответные меры на милитаризацию Европы. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это может потребоваться для обеспечения безопасности страны.