AFP: страны ЕС на саммите согласовали план милитаризации Европы

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Лидеры государств Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU), предложенный Еврокомиссией. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным прессы, согласно документу, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

Между тем Европарламент заявил, что ЕС больше не может рассчитывать на США в защите общих интересов. Его члены указали на необходимость оперативных мер по увеличению и оптимизации военных расходов. Евросоюз должен использовать все инструменты, чтобы сохранить стратегическую автономию, отметили в Европарламенте.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о необходимости взять безопасность и оборону ЕС в свои руки. По ее словам, в отношениях Евросоюза и Соединенных Штатов наблюдается "растущая неопределенность".

Кроме того, фон дер Ляйен предупредила, что Евросоюз будет защищать свои интересы в отношениях с США и ответит твердо в случае пошлин на европейские товары.

