Фон дер Ляйен заявила о защите интересов ЕС в отношениях с США

Фото: depositphotos/Varavin88

Евросоюз будет защищать свои интересы в отношениях с США и ответит твердо в случае пошлин на европейские товары. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз ответит твердо. Мы будем очень тверды относительно наших принципов", – приводит ее слова пресс-служба ЕК.

При этом глава ЕК подчеркнула, что введение пошлин не выгодно ни США, ни ЕС. По ее словам, торговля с обеих сторон составляет 1,5 триллиона евро.

"Мы даем много рабочих мест для американцев и наоборот. Мы убеждены, что мы должны активизировать отношения между нашими бизнесами", – подчеркнула фон дер Ляйен.

США ранее ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США. Контрмерами пригрозил и Китай.

В свою очередь, мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны.

Позже стало известно, что Вашингтон приостановит введение пошлин для Канады на 30 дней. Это также коснулось и Мексики. Договоренности были достигнуты после беседы мексиканского президента Клаудии Шейнбаум с Трампом.