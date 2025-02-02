США ввели пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики

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Лидер США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

Штаты ввели пошлины в размере 25% на канадские товары и в размере 10% – на канадские энергоресурсы. Они будут действовать до того момента, "пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", говорится в сообщении.

Белый дом также объявил введение пошлин на товары из КНР в размере 10% и 25% – из Мексики.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Канада готовит ответные меры против США в случае повышения пошлин на товары, заявлял премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, в США через Канаду поступают не более 1% фентанила и нелегалов.

