Канада введет ответные пошлины на товары из США

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Канада вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции, передает РИА Новости.

"Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США пошлинами в 25% на американские товары объемом 155 миллиардов долларов. Это будет включать немедленные пошлины на товары объемом 30 миллиардов долларов со вторника", – сказал он.

Трюдо добавил, что за этим последуют дополнительные пошлины на товары США объемом 125 миллиардов долларов в течение 21 дня, чтобы дать время канадским компаниям на поиск иных партнеров.

Он добавил, что импортные пошлины Штатов на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая сталь, уран и алюминий. Пошлины также нарушат соглашение о свободной торговле, решение об их введении будет иметь "реальные последствия" для самих американцев, заявил премьер-министр.

Кроме того, Оттава может ввести серию нетарифных контрмер против США, в том числе в сфере критических минералов, энергетики, других видов партнерских отношений.

Трюдо заявил, что пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом с момента его инаугурации 20 января и надеется все же поговорить с ним в ближайшее время.

Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

США ввели пошлины в размере 25% на канадские товары и в размере 10% – на канадские энергоресурсы. Они будут действовать до того момента, "пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", говорится в сообщении Белого дома.

Между тем Трюдо отмечал, что Канада готовит ответные меры против США в случае повышения пошлин на товары. По его словам, в США через Канаду поступают не более 1% фентанила и нелегалов.

