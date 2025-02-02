Посольство КНР: Пекин против тарифов США на китайский импорт и примет контрмеры

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Китай предпримет необходимые меры в ответ на введение США тарифов на импорт из страны. Таким образом Пекин намерен защищать свои законные интересы, заявил в беседе с ТАСС представитель посольства КНР в Штатах.

Дипломат также подчеркнул, что китайская сторона решительно осуждает этот шаг и выступает против него.

Американский лидер Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Товары из КНР будут облагаться пошлиной в размере 10%.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

В ответ на это китайская сторона решила подать иск в ВТО. МИД Китая также напомнил, что в торговой и тарифной войне не может быть победителей, и обратил внимание, что КНР поддерживала США в борьбе с проблемой фентанила.

Дипломаты призвали американскую сторону исправить свои ошибочные действия, сохранить установленную с трудом позитивную обстановку в сотрудничестве по борьбе с наркотиками и пойти навстречу стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

