МИД КНР о пошлинах США: в торговой и тарифной войне нет победителей

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МИД Китая напомнил, что в торговой и тарифной войне не может быть победителей. Таким образом дипломаты прокомментировали введение США новых пошлин на импорт товаров из КНР. Заявление было опубликовано на сайте ведомства.

По словам представителей МИД, введение односторонних тарифов со стороны Штатов стало серьезным нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО). При этом данный шаг не просто не решит собственных проблем США, но и не будет полезен обеим сторонам и всему миру.

Дипломаты также отметили, что Китай поддерживал США в борьбе с проблемой фентанила. Так, по просьбе американской стороны, в 2019 году КНР официально объявил о внесении фентанила в список контролируемых веществ. Таким образом страна стала первой в мире, среди тех, кто принял эти меры. Вместе с тем Китай и США организовали и поддерживали широкомасштабное сотрудничество в области борьбы с наркотическими веществами, добившись значительных результатов, напомнили в МИД.

"США должны объективно и рационально рассматривать и решать свою проблему фентанила, а не угрожать другим странам введением тарифов. Использование тарифов не является конструктивным подходом и неизбежно повлияет и нанесет ущерб дальнейшему сотрудничеству между странами в борьбе с наркотиками", – подчеркнули китайские дипломаты.

В связи с этим Китай призвал США исправить свои ошибочные действия, сохранить установленную с трудом позитивную обстановку в сотрудничестве по борьбе с наркотиками и пойти навстречу стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

Американский лидер Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Товары из КНР будут облагаться пошлиной в размере 10%. В ответ на это китайская сторона решила подать иск в ВТО.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

