Евросоюз планирует увеличить пошлины на удобрения из России до 100%

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Евросоюз намерен увеличить до 100% пошлины на российские удобрения, сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Помимо существующей адвалорной пошлины в размере 6,5%, тариф будет облагаться дополнительной специфической пошлиной, которая будет постепенно увеличиваться", – указано в соответствующем документе.

На первом этапе, который продлится до 1 июля, к текущему проценту прибавят 40–45 евро за тонну. Ожидается, что в 2026–2027 годах увеличение составит 60–95 евро. Рост до 100%, или 325–430 евро, запланирован к июлю 2028 года. Цель увеличения пошлин – диверсификация поставок и снижение уязвимости в случае ограничений импорта со стороны России и Белоруссии, отмечается в документе.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, данные планы ЕС – очередная попытка нанести удар по экспортным доходам. Он согласился, что 100-процентная пошлина фактически делает ее заградительной, с целью обрезать поставки российской продукции.

"Они уже не знают, что предпринять. По их мнению, это ликвидный для нас товар, мы влиятельные игроки на рынке, и, по их расчетам, такая пошлина может ослабить нашу экономику, экспортные доходы. Но это бьет и по ним самим", – сказал эксперт в разговоре с RT.

Аналитик подтвердил, что основными крупными производителями калийных удобрений в Европе являются Россия и Белоруссия. В отношении обеих стран действуют санкции, и европейцам придется искать новых поставщиков, подчеркнул Федоров.

В то же время сельхозпроизводители ЕС выступили против новых заградительных пошлин на российские удобрения. В объединении профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca назвали последствия пошлин катастрофическими.

Там также обратили внимание на то, что европейским фермерам не дают никаких гарантий того, что дефицит удобрений будет компенсирован с помощью увеличения их внутреннего производства по конкурентноспособным ценам.