Евросоюз введет пошлины на весь агроимпорт из России

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Еврокомиссия утвердила предложение о введении пошлин на некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии, а также на ряд азотных удобрений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Там отметили, что в 2023 году сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляли лишь 15% сельскохозяйственного импорта из России. После принятия предложения Еврокомиссии весь сельскохозяйственный импорт из РФ будет облагаться тарифами Евросоюза.

При этом пошлины ЕС не затронут российский экспорт в третьи страны через территорию сообщества.

27 января глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

Кроме того, ЕС ввел ограничения против троих россиян, которые якобы работают "офицерами ГРУ" и ответственны за кибератаки на европейские страны. В черном списке оказались Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов.