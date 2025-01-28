Reuters: Китай и Индия приостановили закупки нефти из России

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте из-за роста затрат на фрахт танкеров, не подпадающих под санкции США, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.

Эксперты утверждают, что премия российской сырой нефти ESPO выросла только на 3–5 долларов за баррель по сравнению с маркой ICE Brent, когда как ставки фрахта для танкера типа "Афрамакс" по маршруту в Китай увеличились на несколько миллионов долларов.

10 января США ввели новый пакет антироссийских санкций, предусматривающий ограничительные меры в отношении 180 танкеров, которые перевозят нефть из РФ, и десятков трейдеров.

До этого 20 танкеров и две компании, которые связаны с доставкой российских энергоносителей, были включены в санкционный список Великобритании.

Позже США предоставили Индии подробную информацию о санкциях, касающихся танкеров с нефтью из Российской Федерации. До 12 марта должны быть завершены все финансовые операции. Однако Индия продолжит закупать нефть РФ, если ее цена будет составлять меньше 60 долларов за баррель, заявил замминистра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.