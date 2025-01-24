США разъяснили Индии детали санкций на нефтяные танкеры РФ

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США предоставили Индии подробную информацию о санкциях, касающихся танкеров с нефтью из Российской Федерации. Они должны быть разгружены до 27 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замминистра нефти и газа Индии Панкаджа Джайна.

По данным, полученным от Штатов, до 12 марта должны быть завершены все финансовые операции. Однако, уточнил Джайн, Индия продолжит закупать нефть РФ, если ее цена будет составлять меньше 60 долларов за баррель. Покупка будет проходить без компаний РФ и судов, на которые наложены санкции.

10 января агентство сообщало, что Вашингтон в новом пакете антироссийских санкций предусматривает ограничительные меры в отношении 180 танкеров, которые перевозят нефть из РФ, и десятков трейдеров.

Ранее Еврокомиссии поступило письмо от шести стран Евросоюза, которые потребовали уменьшить потолок цен на нефть из России.