Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года опустилась ниже 78 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 00:20 по московскому времени, стоимость Brent снижалась до отметки в 77,84 доллара за баррель. Нефть данной марки снизилась в цене до такого уровня впервые с 10 января 2025 года.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявлял, что конфликт на Украине закончился бы сразу, если бы цена на нефть снизилась. По его словам, стоимость ресурса слишком высока, чтобы конфликт продолжался.

Американский лидер обратился к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить стоимость нефти.

Ранее Еврокомиссии поступило письмо от шести стран Евросоюза, которые потребовали уменьшить потолок цен на нефть из России. Тема будет затронута в рамках G7.