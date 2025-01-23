Опубликован медиарейтинг нефтегазовых компаний за 2024 год

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Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа "СКАН-Интерфакс" опубликовала медиарейтинг нефтегазовых компаний за 2024 год. При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников, уточняется на сайте.

Медиарейтинг по итогам 2024 года возглавил "Газпром": компания стала лидером по всем PR-показателям – количеству упоминаний в СМИ, индексу заметности и охвату аудитории. Второе место по упоминаемости в СМИ заняла компания "Лукойл".

"Газпром нефть" заняла третью строчку рейтинга упоминаемости по итогам года и вышла на вторые позиции по индексу заметности и охвату аудитории. Новостную повестку нефтяной компании в 2024 году составляли сообщения о реализации крупных проектов, экологических инициативах, развитии персонала и подготовке кадров. Например, доставка отечественного высокотехнологичного оборудования для завершения модернизации Московского НПЗ. Кроме того, активно цитировалась встреча Владимира Путина с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.

В числе лидеров медиарейтинга также оказалась "Роснефть", занявшая четвертую позицию по числу упоминаний и третью – по индексу заметности и охватам.

Ранее Владимир Путин назвал прошедший, 2024 год достаточно успешным для российской экономики. Президент отметил, что ключевые макроэкономические показатели в стране находятся в положительной зоне. Кроме того, бюджет получил 1,3 триллиона рублей дополнительных доходов от поступлений с продажи нефти и газа.