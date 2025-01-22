Путин назвал 2024 год успешным для российской экономики

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Прошедший, 2024 год стал достаточно успешным для российской экономики. Об этом заявил Владимир Путин в ходе первого в 2025 году совещания по экономическим вопросам.

Президент отметил, что ключевые макроэкономические показатели в стране находятся в положительной зоне.

"Ключевые макроиндикаторы благодаря ответственным и просчитанным совместным действиям государства и делового сообщества находятся в положительной зоне", – сказал он.

Также приемлемым является и показатель дефицита бюджета в прошедшем году в 1,7% ВВП. Российский лидер отметил этот уровень на фоне положения дел в государственных финансах некоторых развитых экономиках.

Кроме того, бюджет получил 1,3 триллиона рублей дополнительных доходов от поступлений с продажи нефти и газа.

"Это позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния", – заключил Путин.

Между тем России необходимо выйти на умеренную инфляцию и избегать дисбалансов в экономике, добавил ранее Владимир Путин. Президент отметил важность мониторинга состояния спроса и его отраслевой структуры. При этом банковский сектор чувствует себя уверенно.

Также российский лидер потребовал не допускать перекосов с регулированием кредитования. По его словам, снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста.