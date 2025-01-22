Путин потребовал не допускать перекосов с регулированием кредитования

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Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции потребовал не допускать перекосов с регулированием кредитования.

По словам российского лидера, снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста.

"Важно не допускать подобных перекосов и в целом обеспечивать такое увеличение кредитного портфеля, которое необходимо для уверенной экономической динамики и при этом позволяет добиваться ориентиров Центрального банка по инфляции", – пояснил он.

Ранее глава государства поручил властям отслеживать динамику кредитования в стране, чтобы она позволяла решать стратегические задачи. Он попросил не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы, а также обеспечивать его структуру – сроки, отрасли и сектора экономики, куда привлекаются займы.