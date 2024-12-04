Путин поручил отслеживать динамику кредитования в РФ

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Владимир Путин поручил властям государства отслеживать динамику кредитования в РФ, чтобы она позволяла решать стратегические задачи.

"Прошу коллег <...> не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы, а также обеспечивать <...> его структуру, то есть сроки, отрасли, сектора экономики, куда привлекаются кредиты", – заявил российский лидер в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Ранее Путин рассказал, что в стране есть инструменты для борьбы с инфляцией без изменения ключевой ставки. Однако окончательное решение остается за ЦБ РФ.

Так, регулирующие инструменты в сфере финансов связаны с ресурсами, за счет которых банки и выдают гражданам кредиты. Также регулирование связано с повышением кредитования населения, ипотекой и социальными кредитами.

