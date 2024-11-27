Экономист Беляев назвал три причины, по которым банк может отказать в кредите

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Банк может отказать в выдаче займа из-за плохой кредитной истории, недостаточного дохода и неудовлетворительного залога, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее сообщалось, что в сентябре – октябре 2024 года отказ в кредитах от банков получили три четверти опрошенных россиян (75,3%). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на опрос онлайн-сервиса альтернативного кредитования.

По словам Беляева, перед тем как вынести решение, банк оценивает кредитную историю заявителя и его финансовое положение.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Кредитная организация смотрит, были ли у вас задолженности, как вы несли бремя. Если кредитная история плохая, банк может отказать. Также банк может не одобрить займ, если доход слишком низкий.

Чтобы улучшить кредитную историю, эксперт предложил взять небольшие займы на более легких условиях – так клиент покажет банку, в котором собирается кредитоваться, что даже если раньше происходили сбои, то потом были оформлены несколько кредитов, которые своевременно гасились.

Если же планируется взять займ под залог, банк будет оценивать, насколько имущество соответствует требованиям.

"Самое главное, чтобы текущая рыночная стоимость залога была не ниже суммы кредита. Второе – он должен быть ликвидным, чтобы его можно было продать и действительно получить эти деньги, если вы не будете выполнять свои обязательства", – указал экономист.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательный тест на финансовую грамотность для тех, кто хочет взять кредит. В нем должна содержаться информация о фактическом размере переплаты, базовой финграмотности, ситуации в экономике и реальном риске банкротства. Предполагается, что подобная мера позволит ограничить число импульсивно взятых займов.