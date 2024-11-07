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07 ноября, 14:24

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Депутат Демин предложил ввести тест на финграмотность для потенциальных заемщиков

В Госдуме предложили ввести тест на финграмотность для желающих взять кредит

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Замруководителя думской фракции "Новые люди" Александр Демин направил обращение главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной с предложением ввести обязательный тест на финансовую грамотность для тех, кто хочет взять кредит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как указано в обращении, введение обязательного теста на финграмотность для людей, впервые оформляющих кредит, перед оформлением онлайн-договора и высокорискованных заемщиков может стать одной из мер по ограничению числа импульсивно взятых кредитов. В тесте должна быть наглядная информация о фактическом размере переплат банку, базовой финграмотности, ситуации в экономике и реальном риске банкротства.

Как рассказал автор инициативы, многие россияне импульсивно берут займы, не до конца понимая условия договоров, процентные ставки, возможные комиссии и последствия просрочек. Нововведение поможет достичь цели Центробанка РФ в части создания системы защиты граждан от рисков из-за нехватки знаний и опыта в использовании финансовых инструментов, уточняется в документе.

Ранее глава партии СРЗП Сергей Миронов предложил списывать за счет бюджета часть кредитов россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. По его мнению, эта программа должна распространяться на займы, взятые на лечение, получение образования, покупку отечественного автомобиля. Такая кредитная амнистия в виде единоразового списания долгов будет проводиться при падении доходов малоимущей семьи, объяснил Миронов.

Финансовая грамотность. Виды страхования при ипотечном кредите

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