РБК: более 40% опрошенных россиян перед Новым годом оказались в долгах

Фото: depositphotos/tommaso1979

Около 41% россиян перед Новым годом оказались в долгах, которые они хотят погасить перед зимними праздниками, сообщает РБК со ссылкой на исследование.

При этом четверть из них имеют задолженности по кредитным картам, еще 23% – по потребительским кредитам. Кроме того, у 19% есть долги по займам, у 17% – по автокредитам, у 12% – по ипотечным кредитам, а 4% занимали у друзей и родственников.

Около 33% респондентов планируют найти дополнительный источник заработка, чтобы погасить долги, а 13% надеются на получение тринадцатой зарплаты и годовой премии. В то же время 14% опрошенных хотят увеличить свои доходы за счет процентов по вкладам и инвестициям.

Еще 12% опрошенных планируют накопить средства, используя стратегию жесткой экономии. А 15% участников опроса собираются использовать сразу несколько из перечисленных способов для увеличения своих доходов.

Между тем Госдума одобрила в третьем чтении закон, предусматривающий ужесточение наказания для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов. Теперь за незаконное использование юрлицом в своем названии словосочетания "профессиональная коллекторская организация" должностные лица будут оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юрлица – до 300 тысяч.

Также вводятся штрафы за нарушения, допущенные во время взаимодействия коллектора с должником. Например, для граждан его сумма составит до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до миллиона рублей или дисквалификация на год, а для юрлиц – штраф в размере до двух миллионов рублей.