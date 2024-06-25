ЛДПР предложила ввести запрет на передачу коллекторам права требовать долги с россиян

Фото: depositphotos/Fascinadora

Депутаты от партии ЛДПР предложили реализовать в России инициативу, при которой микрофинансовым организациям запретили бы передавать право на взыскание долгов с граждан коллекторам. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, микрозаймы позволяют коллекторским агентствам "наживаться на людях". Он рассказал, что к депутатам обращаются люди, которым коллекторы угрожают потерей имущества за долги.

В своем предложении депутаты отметили, что уровень кредитования в РФ в последние годы вырос до 55%. Незакрытые микрозаймы выявили у 17,5 миллиона россиян, 8,6 миллиона из которых, включая молодежь и пенсионеров, не способны вовремя отдавать долги. Клиентская база микроорганизаций в 2022 году выросла на 3,1 миллиона человек.

Реализация инициативы позволит уберечь граждан от коллекторов, уверены депутаты.

Ранее Минюст РФ подготовил законопроект о штрафах для коллекторов за навязчивость. Для физлиц предложили ввести штраф в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификация до 1 года, для юрлиц – до 2 миллионов рублей.

