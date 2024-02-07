Юрист посоветовал обращаться в полицию в случае звонков знакомым от коллекторов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Звонки коллекторских агентств знакомым должника можно пресечь заявлением в полицию или ФССП, уверен президент аналитического центра "БизнесДром" Арсений Поярков. Однако это не относится к тем, чьи контакты должник указал в договоре, уточнил эксперт в беседе с "Газетой.ру".

По его словам, коллекторы начинают смотреть социальные сети должника, изучать место его работы и звонить всем, кого смогут найти. Он подчеркнул, что такие действия являются хулиганством, поэтому с этим можно бороться в рамках правового поля.



"Однако важно понимать, что коллекторы часто действуют завуалированно и не оставляют напрямую контакты организации, которую представляют, поэтому идентифицировать их не так просто", – уточнил Поярков.

Остановить такие действия получится лишь при обращении в организации, но из-за разных номеров коллекторов таких заявлений придется писать "много и часто", сказал он. Поэтому эксперт посоветовал либо сбрасывать такие звонки, либо установить блокировку на входящие с незнакомых номеров.

Чтобы решить проблему на фундаментальном уровне, подчеркнул Поярков, нужно либо выплатить долг, либо списать его при помощи банкротства. В таком случае количество звонков резко уменьшится, так как организации будет невыгодно требовать от должника уплаты, если он уже намерен списать заем.

Летом прошлого года ГД РФ приняла закон о лишении свободы на срок до 10 лет за применение коллекторами насилия или угрозы его применения. Соответствующие изменения в законодательство были одобрены Владимиром Путиным 10 июля 2023 года.

В конце года кабмин РФ одобрил положение о мониторинге деятельности коллекторов. Это позволит службе судебных приставов следить за работой и коллекторов, и кредитных и микрофинансовых учреждений. Им будут присваивать категории риска исходя из допущенных организациями нарушений.

Госдума одобрила в I чтении право судебных приставов на запросы по коллекторам