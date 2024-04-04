Депутат Нилов внесет в Госдуму законопроект о введении статьи за преследование

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Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов вынесет на рассмотрение депутатов законопроект о введении административной ответственности за преследование. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициативой предлагается внести в КоАП статью "Преследование". Под термином предлагается рассматривать систематические действия, направленные на причинение жертве нравственных страданий, в том числе с помощью телефонной связи, мессенджеров и других средств.

За первое правонарушение гражданину будет грозить штраф в размере 2 тысяч рублей. За повторное нарушение с использованием средств связи предлагают установить штраф в 3 тысячи рублей. После этого наказывать будут штрафом до 5 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток.

Ранее Нилов внес в Госдуму законопроект о выплатах за длительный брак. По его мнению, такая инициатива позволит продемонстрировать гражданам поддержку и оценку государства, а также оказать материальную помощь для создания праздничного настроения в день годовщины брака.

