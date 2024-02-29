Минюст РФ подготовил законопроект о штрафах для коллекторов за навязчивость

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Минюст РФ разработал законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Документ предлагает установить штрафы в размере до 2 миллионов рублей для коллекторов за навязчивость, сообщает газета "Известия".

Для физических лиц штраф может составить от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификация до 1 года, для юрлиц – до 2 миллионов рублей.

"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания", – говорится в пояснительной записке.

Проект разработали на фоне внесенных в прошлом году поправок, ужесточающих общение кредиторов и должников.

Согласно информации, ведомство назвало необходимыми отдельные штрафы для коллекторов за невыполнение решений органов власти об ограничении способов взаимодействия с гражданами. Инициативу могут внести в кабмин в марте этого года, в Госдуму – в октябре.

"Если закон установил новые требования, то штрафы за их нарушение, безусловно, нужны. Практика неоднократно показывала, что нормы не будут работать, если по ним нет мер ответственности. Хотя, конечно, она должна быть разумной", – добавила депутат Госдумы от фракции "Единой России" Наталья Костенко.

По данным опроса, которые приводит "Газета.ру", около 43% россиян рассказали, что банки навязывают им ненужные услуги. Так, 2 500 опрошенных сообщили, что им поступают предложения о кредитных картах и счетах через уведомления в мобильных приложениях банков. 21% респондентов подчеркнули, что навязывание услуг снизилось, предложения стали более персонализированными.

"Благодаря действиям Банка России интенсивность мисселинга значительно снизилась в 2023 году. При этом важно, чтобы финансовые организации действительно следовали требованиям регулятора и работали над повышение прозрачности услуг", – указала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса Анна Романенко.

По ее словам, в прошлом году свыше 30% гражданам не удалось понять полную сумму кредита из рекламы.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что третьи лица могут оформить на человека кредит без его ведома, поэтому для защиты средств от мошеннических действий необходимо проверять кредитную историю не менее двух раз в год и следить за персональными данными. Он указал на то, что оформление кредита или займа не может производиться без подтверждения личных данных человека в приложении банка или по номеру телефона.

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