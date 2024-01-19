Экономист рассказал, как снизить платеж по кредиту

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Снизить платеж по кредиту можно с помощью реструктуризации или рефинансирования. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Один из способов меньше платить по кредиту – провести его реструктуризацию. Вы договариваетесь с банком о том, чтобы он уменьшил вам ежемесячные платежи. Но при этом клиенту придется дольше по времени выплачивать кредит", – пояснил эксперт.

Также можно взять новый займ на более выгодных условиях и полностью погасить старый, то есть провести рефинансирование.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Можно найти банк, у которого процент пониже, чем тот, который вы взяли ранее. Оформить займ там и закрыть свой предыдущий кредит. Затем выплачивать новый, выиграв на процентах. Такой метод целесообразен, когда у вас крупный кредит и каждый процент стоит достаточно дорого.

Ранее исследование показало, на какие нужды россияне чаще всего оформляют займы. По 26% опрошенных ответили, что на покупку автомобиля или бытовой техники. Еще 25% респондентов сообщили, что брали кредит на квартиру, а 19% – с целью организовать ремонт. В свою очередь, 13% деньги требовались на обучение и 10% – на путешествия.

