Россияне рассказали, на что чаще всего берут кредиты

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Около 26% россиян чаще всего берут кредит для покупки автомобиля или бытовой техники, говорится в исследовании одного из сервисов по подбору работы. Результаты опроса 2 800 жителей из всех регионов страны есть у RT.

Еще 25% опрошенных объяснили свой кредит покупкой квартиры, а 19% взяли деньги для ремонта. 13 и 10% россиян обращались в банки для оплаты обучения и путешествия соответственно.

Опрос показал, что около 72% опрошенных россиян брали деньги в кредит. 44% из них еще продолжают выплачивать долг, а 28% жителей смогли погасить кредит досрочно. Кроме того, 25% россиян никогда не брали кредитов, а 3% планируют оформить долговые обязательства.

11% участников оформляли кредит на срок от 4 до 5 лет, 10% – от 6 до 10 лет, а 2% – более чем на 10 лет, заключили эксперты.

Ранее национальный автомобильный союз обратился в Минпромторг РФ, Центробанк и ФАС с просьбой снизить размер комиссий для автодилеров при продаже машин в кредит.

При оформлении займа комиссия достигает 9% от размера кредита. При этом сам кредит рассчитывается с учетом стоимости навязанных продуктов и услуг.

Комиссию за оформление автокредитов в РФ могут сократить до 4%