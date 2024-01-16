Эксперты рассказали, как правильно досрочно погасить ипотеку

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Существует два варианта досрочного погашения ипотеки. Первый – уменьшение ежемесячного платежа, второй – сокращение срока кредита и внесение сцммы досрочно. Об этом рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, сообщает "Вечерняя Москва".

Он указал, что с экономической точки зрения выгоден второй вариант, потому что, в отличие от первого, уменьшается переплата за ипотеку. По его словам, некоторые банки также предлагают в качестве досрочного погашения ипотеки только уменьшение ежемесячного платежа. Эксперт указал, что на это нужно обращать внимание перед подписанием кредитного договора. Такая же история, продолжил он, и с маткапиталом, при помощи которого можно полностью закрыть ипотеку, однако не везде его одобряют, объяснил Ракута.

Кроме того, финансовый консультант и экономист Наталья Колбасина рассказала, что сначала нужно рассчитать, насколько выгодным будет досрочное погашение ипотеки. По ее словам, если ипотека оформлена под льготный процент в рамках госпрограммы, а ключевая ставка и инфляция растут, кредиты дорожают и показатель долговой нагрузки на бюджет не превышает 25%, то нужно оценить целесообразность досрочного погашения ипотеки и выбрать подходящий способ. Она посоветовала рассчитать выгоду досрочного погашения, исходя из возможностей бюджета, показателя долговой нагрузки и финансовых целей семьи.

Финансовый консультант также напомнила о возможности рефинансирования ипотеки. В этом случае человек оформляет новый кредит, но на более выгодных условиях, чтобы полностью или частично погасить предыдущий, объяснила Колбасина. По ее словам, рефинансировать ипотеку имеет смысл, если это поможет снизить ставку не менее чем на 1,5–2%. Перед оформлением нужно рассчитать экономическую выгоду, учитывая процентную ставку, сумму и срок кредита, рекомендовала эксперт.

Экономист добавила, что при рефинансировании ипотеки на ранних сроках можно снизить переплату по процентам. А если прошло уже более половины срока кредита или погашено свыше 50% долга, то рефинансирование ипотеки может быть уже нецелесообразным, подчеркнула она.

Ракута, в свою очередь, предупредил, что не стоит вкладывать в досрочное погашение все средства, потому что это несет определенные риски. Это касается и ежемесячного платежа, которые многие банки предпочитают списывать в определенный день, указал он.

Своим клиентам ипотечный брокер рекомендует сформировать финансовую подушку в размере 2–6 ежемесячных платежей и хранить ее на депозите. Поскольку ипотека – это долгосрочный продукт и с доходом человека могут произойти разные ситуации, лучше иметь на счету какие-то сбережения, объяснил Ракута.

Колбасина добавила, что перед оформлением ипотеки нужно заранее оценить объект приобретаемой недвижимости и финансовые возможности. Она подчеркнула, что если на ипотеку будет уходить свыше 30% дохода семьи, то человеку стоит подумать, насколько комфортно ему будет жить на оставшуюся сумму денег.

Ранее глава Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева предупредила, что россияне могут столкнуться с дефицитом квартир во втором полугодии 2025 года. Специалист предполагает, что это приведет к подорожанию недвижимости на 10–15%.

Она объяснила, что на данный момент в стране нераспроданного жилья порядка 72 миллионов квадратных метров. Это проблема для застройщиков, которым теперь надо с темпами строительства притормозить или пересмотреть очередность выдачи "квадратов" в продажу, рассказала специалист.

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