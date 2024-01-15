Центробанк увидел риски во взимаемой банками комиссии с застройщиков при льготной ипотеке

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Центральный банк РФ видит риски во взимании банками комиссий с застройщиков при выдаче льготной ипотеки. Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регулятора, эта сумма может лечь в итоговую стоимость жилья.

"Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков", – добавили в ЦБ РФ.

Чтобы не допустить системных рисков, регулятор намерен проверять корректность оценки банками "справедливой стоимости" ипотечных залогов. Между тем ЦБ предложил госкомпании "Дом.РФ" расширить лимит на льготные ипотечные кредиты тем банкам, которые не вводят комиссию для застройщиков.

По данным издания, ранее ряд банков начали выдавать льготную ипотеку только тем, кто покупает жилье у застройщиков – партнеров финансовой организации. Прежде застройщики не платили за обычную ставку по льготному кредитованию. По словам опрошенных экспертов, затраты на комиссию могут увеличить стоимость квадратного метра до 10% от суммы кредита.

До этого Банк России решил с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Регулятор заявил, что подобная мера необходима в связи со значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования.

Ранее российский кабмин повысил с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Также правительство уравняло максимальный размер такой ипотеки для всех регионов РФ, утвердив везде лимит 6 миллионов рублей.

Однако Владимир Путин попросил правительство продлить действие 20% первого взноса по семейной ипотеке. По словам гендиректора "Дом.РФ" Виталия Мутко, семейную ипотеку во втором полугодии 2024 года смогут взять свыше 200 тысяч семей, если ее продлят на текущих условиях.

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