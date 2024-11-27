В РФ приняли закон о штрафах до 2 млн рублей для коллекторов

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Госдума одобрила в третьем чтении закон, предусматривающий ужесточение наказания для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов.

Изменения вносятся в статью 14.57 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП). Теперь за незаконное использование юрлицом в своем названии словосочетания "профессиональная коллекторская организация" должностные лица будут оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а для юрлица – до 300 тысяч.

Также вводятся штрафы за нарушения, допущенные во время взаимодействия коллектора с должником. Например, для граждан его сумма составит до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до миллиона рублей или дисквалификация на год, а для юрлиц – штраф в размере до двух миллионов.

Кроме того, должностным лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года в случае невыполнения решений ФССП об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником. Для юрлиц вводится штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее депутаты от партии ЛДПР предложили реализовать в России инициативу, при которой микрофинансовым организациям запретили бы передавать право на взыскание долгов с граждан коллекторам. Это, по мнению депутатов, позволит уберечь граждан от коллекторов.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, микрозаймы позволяют коллекторским агентствам "наживаться на людях". Он рассказал, что к депутатам обращаются люди, которым коллекторы угрожают потерей имущества за долги.

