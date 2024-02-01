Россияне смогут требовать переключать звонок робота на коллектора

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Россияне с 1 февраля смогут просить о переводе звонка робота-коллектора, который требует вернуть задолженность, на сотрудника фирмы, собирающей долги. Об этом рассказал директор ФССП России Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

До этого, по его словам, звонки робота-коллектора не входили в ограничения для контактов с должником.

"Теперь четко прописано, что взаимодействие с роботом-коллектором имеет свои числовые ограничения и не должно превышать того количества, которое установлено законом", – подчеркнул Аристов.

Также глава ФССП уточнил, что россиян необходимо предупреждать о том, что они будут разговаривать с "интеллектуальным агентом", а не с человеком. Если гражданина не будет устраивать беседа с роботом, он может потребовать связать его с сотрудником фирмы.

Ранее с предложением обязать МФО раскрывать клиентам иностранных учредителей ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. По словам парламентария, осведомленность по этой теме могла бы повлиять на желание заявителей заключать сделки с компаниями и на другие юридические вопросы.



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