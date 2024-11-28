Путин заявил, что в РФ есть инструменты для борьбы с инфляцией

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В России есть инструменты для борьбы с инфляцией без увеличения ключевой ставки, однако решение касательно этой проблемы принимает Центральный банк, заявил Владимир Путин.

По его словам, инструменты по регулированию банковской сферы связаны с необходимыми ресурсами, которые финансовые учреждения должны иметь, прежде чем предоставляют гражданину кредит, а также с повышением кредитования населения, ипотекой и социальными кредитами.

Кроме того, президент сообщил, что данные ЦБ по инфляции в 8,5% реальны.

"Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется – реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы", – заявил российский лидер.

Между тем в ЦБ допустили, что на заседании совета директоров ЦБ 20 декабря могут повысить ключевую ставку. Подобные меры могут быть приняты Центробанком из-за инфляции. В настоящее время показатель практически достиг верхней границы диапазона, который прогнозировал Банк РФ.

Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

Снижение ключевой ставки в России может начаться в 2025 году, если не будет новых внешних шоков. В Центробанке считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4–4,5%. По мере ее торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что ее размер достигнет к 2027 году 7,5–8,5%.