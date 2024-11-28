Советник председателя ЦБ Тремасов допустил повышение ключевой ставки в декабре

Фото: 123RF/mistervlad

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов предположил в разговоре с "Интерфаксом", что на заседании совета директоров ЦБ, которое пройдет 20 декабря, могут повысить ключевую ставку.

При этом он уточнил, что это решение пока не предопределено.

Как утверждает Тремасов, подобные меры могут быть приняты Центробанком из-за инфляции. По его словам, показатель практически достиг верхней границы диапазона, который прогнозировал Банк РФ, – 8,5%. В этой ситуации регулятор сделает все для того, чтобы восстановить ценовую стабильность, резюмировал эксперт.

Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

Снижение ключевой ставки в России может начаться в 2025 году, если не будет новых внешних шоков. В Центробанке считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4–4,5%. По мере ее торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что ее размер достигнет к 2027 году 7,5–8,5%.

