Топ-менеджер ВТБ Пьянов не исключил, что ЦБ в декабре повысит ставку до 23%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк может повысить ключевую ставку в декабре еще на 2 процентных пункта, до 23%, считает первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его мнению, такая ставка может сохраниться на весь 2025 год. Топ-менеджер также сравнил такую ставку со "штормом" на процентном рынке.

Банк России 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

Снижение ключевой ставки в России может начаться в 2025 году, если не будет новых внешних шоков. В Центробанке считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4–4,5%. По мере ее торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что ее размер достигнет к 2027 году 7,5–8,5%.