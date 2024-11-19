В ЦБ заявили, что ключевая ставка к 2027 году упадет до 7,5–8,5%

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Снижение ключевой ставки при отсутствии новых шоков может начаться в 2025 году и достигнуть 7,5–8,5% к 2027 году. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии в Госдуме.

"Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию к 4,5–5%. И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году", – подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что в октябре ЦБ резко повысил ключевую ставку до рекордного уровня – 21% годовых. Он ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год, повысив до 8–8,5% с 6,5–7%.

При этом Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, до 4% – в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что для снижения инфляции в 2025 году в РФ нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий. По информации регулятора, денежно-кредитная политика должна быть такой силы, чтобы сдержать рост спроса и возобновить процесс дезинфляции.

Кроме того, в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки на заседании в декабре. Решение будет приниматься исходя из той картины экономики, которую будет видеть совет директоров.