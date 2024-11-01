01 ноября, 12:00Экономика
Центробанк РФ зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В настоящее время на рынке корпоративного кредитования наблюдается перегрев. Об этом заявила руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
"С июля в рознице происходит достаточно серьезное замедление. Ежемесячные темпы роста снизились примерно в два раза: было 2%, сейчас меньше 1%. То есть все ограничивающие меры влияют на розницу. Но при этом мы видим, что корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом больше 20%", – передает ТАСС ее слова.
Данилова обратила внимание, что на многие компании и отрасли процентная ставка сильно не повлияла, в результате чего возник кредитный перегрев.
Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21% годовых. Как уточнил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза.
Также глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможное повышение ставки во время заседания в декабре. Решение будет зависеть от поступающих данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом, объяснила она.
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