Набиуллина заявила, что ЦБ РФ должен действовать решительно в борьбе с инфляцией

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Центробанк России должен действовать решительно, чтобы недуг высокой инфляции "не стал хроническим". Такое заявление сделала глава Банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на пленарном заседании Госдумы.

"Наша политика направлена на сдерживание роста цен. Без этого устойчивый рост экономики невозможен", – передает ее слова ТАСС.

Набиуллина напомнила, что высокая инфляция сохраняется в стране четвертый год подряд. За это время, уточнила она, накопилась большая инерция в инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса, что заставляет действовать решительно.

В то же время Россия впервые находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы экономики при рекордно низкой безработице на уровне 2,4%. По мнению главы ЦБ, мало найдется стран, где безработица когда-нибудь так сильно опускалась.

Согласно опросам Центробанка, 73% предприятий сейчас испытывают нехватку специалистов. Несмотря на снижение доступности кредита, дефицит кадров продолжает оставаться сдерживающим производство фактором, подчеркнула Набиуллина.

Снижение ключевой ставки в России может начаться в 2025 году, если не будет новых внешних шоков. В Центробанке считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4–4,5%. По мере ее торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что размер ключевой ставки достигнет к 2027 году 7,5–8,5%.