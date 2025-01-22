Путин призвал к выходу на умеренную инфляцию в России

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России необходимо выйти на умеренную инфляцию и избегать дисбалансов в экономике, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Кроме того, российский лидер отметил важность мониторинга состояния спроса и его отраслевой структуры. При этом, отметил президент РФ, банковский сектор чувствует себя уверенно.

"Он подрос за предыдущий год, чувствует себя уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования развития отечественной экономики", – подчеркнул Путин.

Также российский лидер потребовал не допускать перекосов с регулированием кредитования. По его словам, снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста.

Кроме того, Путин поручил властям отслеживать динамику кредитования в стране, чтобы она позволяла решать стратегические задачи. Он попросил не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы, а также обеспечивать его структуру – сроки, отрасли и сектора экономики, куда привлекаются займы.