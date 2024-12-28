Глава Минтруда Котяков: пенсии в феврале увеличат по фактической инфляции

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Страховые пенсии с 1 января для работающих и неработающих пенсионеров вырастут на 7,3%, а в феврале их дополнительно проиндексируют до уровня фактической инфляции. Об этом ТАСС заявил глава Минтруда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Согласно макропрогнозу, который в сентябре опубликовал Минэкономразвития, инфляционный прогноз в России в 2024 году скорректирован с 5,1 до 7,3%. По информации Центробанка страны, годовая инфляция, по оценке на 21 октября, оказалась 8,4% и по итогам года ожидается в диапазоне от 8 до 8,5%.

Котяков подчеркнул, что уже начали досрочно перечислять увеличенные на 7,3% пенсии за первые числа января. При этом в действующем российском законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции, напомнил он.

По предварительным данным, годовая инфляция складывается на более высоком уровне. Поэтому после того, как в середине января Росстат оценит фактическую инфляцию за год, будут дополнительно проиндексированы пенсии, пояснил министр.

Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести проект о выплате 10 тысяч рублей на покупку печного топлива для россиян старше 70 лет. Новую статью о выплате на приобретение топлива для обогрева жилища могут внести в закон "О государственной социальной помощи". Единоразовая выплата коснется тех, кто живет в населенных пунктах без центрального отопления.