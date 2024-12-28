Экономист Подольская: средний размер социальной пенсии составил 13,5 тыс рублей

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В России в 2024 году средний размер социальной пенсии составил 13,5 тысячи рублей, передает РИА Новости со ссылкой на экономиста РАНХиГС Татьяну Подольскую.

"В среднем размер социальной пенсии в России на конец 2024 года составляет 13,476 тысячи рублей. Средний размер страховой пенсии по старости на конец года составляет 22,375 тысячи рублей", – отметила эксперт.

Также она уточнила, что с 1 января следующего года страховые пенсии проиндексируют на 7,3%. При этом с 1 апреля 2025 года планируется индексация соцпенсий. Это связано с ростом прожиточного минимума на 14,75%.

Ранее россияне назвали приемлемой для жизни пенсию в размере 110 тысяч рублей, доля назвавших именно такую сумму за последний год выросла с 12 до 25%. Однако каждый третий респондент хочет получать пенсию от 50 до 100 тысяч рублей.

