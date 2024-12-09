Страховой дом ВСК: россияне назвали приемлемым размером пенсии 110 тыс рублей

Фото: 123RF/slaviyanka72

Россияне назвали приемлемой для жизни пенсию в размере 110 тысяч рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков Страхового дома ВСК.

При этом доля россиян, назвавших данную сумму оптимальной, увеличилась за последний год с 12 до 25%. Самые высокие ожидания по пенсии оказались у людей с высоким уровнем доходов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, как выяснилось из исследования, каждый третий россиянин хочет получать пенсию в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Работающие и неработающие пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в декабре. По закону выплата должна перечисляться с 1 января следующего года.

Некоторые пенсионеры получат в декабре пенсию за январь. Речь идет о тех, кто получает выплату в начале месяца, с 3-го по 8-е число.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила, что на эти даты приходятся праздники, поэтому пенсию граждане получат заранее – и за декабрь, и за январь. Те, кто получает пенсию в более поздние даты, получат начисления по привычному графику, уточнила она.

