Депутат Нилов: пенсионеры получат проиндексированную пенсию в декабре

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Работающие и неработающие пенсионеры будут получать проиндексированную пенсию уже в декабре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова.

Депутат напомнил, что по закону проиндексированные пенсии должны выплачиваться с 1 января следующего года. Однако из-за продолжительности январских праздников те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить выплату уже в конце декабря в проиндексированном виде

Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3%.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России также вырастут на 14,75%. При этом для повышения выплаты не нужно обращаться в Социальный фонд и подавать заявление.

В Госдуме ранее предложили не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пожилых россиян. Благодаря такой мере удалось бы снизить налоговую нагрузку, убрать двойное налогообложение работающих пенсионеров и повысить социальную справедливость в условиях инфляции.