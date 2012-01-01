Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

Автор и исполнитель Юрий Лоза считает, что получает несправедливо маленькую пенсию. На что уходят выплаты музыканта и каких пенсий удостоились другие звезды, расскажет Москва 24.

Юрий Лоза

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Певец и композитор Юрий Лоза, который отметил в этом году 70-летие, пожаловался на размер своей пенсии. В начале года "Комсомольская правда" отмечала, что пенсия музыканта – 16 тысяч рублей в месяц, а издание News.ru сообщило, что почти все пособие артиста уходит на оплату коммунальных услуг.

По словам Лозы, авторские отчисления и гонорары за концерты помогают ему не бедствовать, но все равно приходится на многом экономить, в том числе на продуктах. Певец объяснил, что именно из-за дополнительного дохода лишен пенсионной надбавки.



Юрий Лоза певец, композитор Если я заработал своим авторским трудом какие-то деньги, то с меня снимается доплата москвича. Как могут быть связаны эти две совершенно разные категории? Авторские – это оплата за мой интеллектуальный труд, а статус москвича констатирует факт моего проживания в столице. Тем не менее прибавку за статус москвича у меня отняли из-за авторских. Считаю это несправедливым.

При этом автор бессмертного хита "Плот" сообщил, что несколько лет назад подавал документы на получение звания заслуженного артиста, но остался ни с чем: "Сведущие люди мне сказали, что сразу после Алсу и Инны Маликовой мне дадут [звание]. Но дали только благодарственную грамоту, мол, молодец... А Инна Маликова, чтобы вы понимали, – это администратор третьего состава "Самоцветов". Ей дали, а я, выходит, не заслужил".

Лолита

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

61-летняя певица в начале года запостила в соцсетях размер своей пенсии.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", – подтверждаю с гордостью: вот мое пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 тысячи 856 рублей 55 копеек".



Однако сочувственных комментариев, даже если на них рассчитывала, звезда не дождалась. Подписчики ответили знаменитости, что многие получают столько же или даже меньше. Женщина без комплексов парировала: она содержит маму, дочь и помогает другим.

При этом, по данным СМИ, выступления артистки на частных мероприятиях обходятся заказчикам в 1,5–2 миллиона рублей.

Николай Дроздов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий программы "В мире животных" напрямую не озвучивал размер своей пенсии. Однако знакомый Дроздова рассказал "Комсомольской правде": "У Николая Николаевича непрерывный стаж – с 1967 года он 56 лет проработал на географическом факультете МГУ. Он профессор. Пенсия нормальная, московская. Плюс есть доплата – как почетный гражданин Рязанской области Николай Николаевич получает ежегодную пожизненную выплату к пенсии. В год это почти 110 тысяч рублей".

Корреспонденты издания вычислили, что с учетом этого пособия и надбавки за возраст в месяц у Дроздова выходит почти 40 тысяч рублей.

Юрий Куклачев

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

75-летний народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал News.ru, что его пенсия составляет около 50 тысяч рублей, из которых 30 – доплата за звание.





Юрий Куклачев артист цирка, народный артист РСФСР Есть льготы – хорошо, спасибо. Но лучше бы платили достойно. Если б я не работал, не знаю, как бы жил. Те мои друзья, которые на пенсию ушли, у них уже зубы на полке. Кому-то дети помогают финансово, если имеют возможность.

Куклачев добавил, что за годы творческой деятельности принес "миллионные доходы" государству.

Ангелина Вовк

Фото: Москва 24/Никита Симонов

82-летняя народная артистка рассказывала год назад изданию Life.ru, что ее пенсия с московской надбавкой за звание выходит чуть больше 47 тысяч рублей. Телеведущая отметила, что на эти деньги живет, а заработанное тратит на поездки в санатории или путешествия.